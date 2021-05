El govern espanyol, a través del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha adjudicat la redacció d'un estudi informatiu per definir la ubicació i el disseny de la nova estació ferroviària a l'aeroport de Girona-Costa Brava. L'empresa Saitec, que s'ha imposat en la licitació amb una oferta de gairebé 290.000 euros, disposarà de 24 mesos per presentar el pla, segons ha informat aquest dissabte l'executiu en un comunicat. L'estudi inclourà tots els treballs necessaris per aixecar l'estació, així com la seva anàlisi funcional i de l'esquema de vies. Alhora, analitzarà les possibilitats de connexió amb l'aeroport que permetin satisfer les necessitats de transport i optimitzin les inversions futures a la infraestructura.

L'estació formarà part de la línia d'alta velocitat que connectarà Barcelona amb la frontera francesa.