Un estudi coordinat per la Universitat de Girona (UdG) detalla que el 68% de les persones enquestades coneixen o han presenciat un cas de violència de gènere al llarg de la seva vida. Es tracta de casos de familiars propers, amics o fins i tot gent que no coneixen però que han vist com dones patien violència masclista en diversos escenaris. D'aquestes persones, n'hi ha que decideixen no ajudar a la víctima. Un 40% ho han fet per por de patir les represàlies de l'agressor (majoritàriament violència psicològica o verbal). En cas en què aquests episodis es produeixin, es tracta de casos d'assetjament sexual de segon ordre. L'estudi apunta que bona part de les víctimes són familiars i amics, però també professionals que ajuden a les dones.