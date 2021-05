El PSC de Girona ha plantejat una aposta en tres eixos de cara als pressupostos municipals d'aquest 2021. La portaveu del PSC a l'Ajuntament, Sílvia Paneque, ha posat sobre la taula diverses inversions complementàries a la proposta de pressupostos "continuista" que els ha fet arribar el govern local. Paneque detallat diversos projectes en l'àmbit social, la sostenibilitat i la seguretat que s'haurien d'incorporar als comptes municipals sota el seu punt de vista. Per altra banda, els socialistes han demanat crear una taula de govern per fer un seguiment dels acords pactats on puguin ser "agents actius". Sílvia Paneque ha recordat que tenen "experiència" amb altres pactes amb el govern de Marta Madrenas per inversions que no s'han complert.

Les negociacions per tancar els pressupostos municipals de Girona han començat després que aquesta setmana el govern local comencés a presentar la seva proposta. El PSC considera que els comptes que porta el govern local per aquest 2021 és un projecte "continuista". La portaveu del grup a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, ha afirmat que "el moment exigeix responsabilitat", ja que de les crisis "sempre es generen noves oportunitats".

Per això ha apostat perquè Girona "lideri" aquestes oportunitats que sortiran de la crisi generada per la Covid-19 a través de diverses eines, una d'elles la petició de fons europeus dins del programa Next Generation.Per altra banda, la socialista ha elaborat un seguit de propostes per incorporar als pressupostos d'aquest 2021. Paneque ha recordat que el consistori té romanents que es podrien utilitzar per finançar les propostes socialistes i per això ha descartat reduir cap de les inversions previstes pel govern local.Les propostes del PSC giren al voltant de tres eixos. El primer d'ells és per "combatre la pobresa" i per això plantegen fer un pla especial a Font de la Pólvora en què se sectoritzin i es blindin les comunitats de veïns. A més, també proposa fer una campanya per regularitzar comptadors que estiguin punxats.

Per altra banda, també planteja la millora d'habitatges que estiguin en males condicions per falta d'inversió dels veïns i proposen donar 30.000 euros per cada comunitat per arreglar els blocs de Font de la Pólvora.El segon eix gira al voltant de la sostenibilitat. En aquesta línia, Sílvia Paneque ha anunciat que volen incloure la clàusula ECO a la contractació pública municipal i també fer un projecte d'horts urbans començant per la zona de la Creueta i la zona Est. A més consideren que s'haurien d'integrar diversos carrils bici a la calçada.En l'últim dels eixos, el PSC vol combatre la sensació d'"inseguretat" augmentant la inversió a la Policia Municipal de Girona. Per començar, Paneque vol "dimensionar la plantilla en relació a la població" de la ciutat. Per això creu que l'Ajuntament ha de contractar deu policies nous a l'any fins arribar als 170 agents. La portaveu del PSC ha calculat que això suposaria un cost de mig milió d'euros a l'any.

Paneque també vol desencallar la comissaria de Santa Eugènia i recuperar el programa d'educadors de barri per reduir l'incivisme en determinades zones de la ciutat.Una taula de governPer garantir que totes les mesures es compleixen si l'equip de JxCat i ERC finalment les accepta incorporar als pressupostos municipals, el PSC ha demanat la creació d'una taula de govern. Segons la portaveu, caldria reunir-se una vegada al trimestre i en aquesta taula es podrien tractar com s'avança en els acords firmats entre PSC i govern local.

Per altra banda, Paneque ha demanat ser "agents actius" de la taula i poder participar en la decisió final dels projectes. Aquesta proposta arriba després que el PSC hagi advertit que tenen "experiència" amb acords que no s'han acabat materialitzant.