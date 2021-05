L'entitat de Càritas Diocesana de Girona ha atès 29.915 persones al llarg del 2020. Aquesta xifra representa un 21,8% més dels usuaris que va tenir durant el 2019, abans que esclatés la pandèmia. El servei que més ha crescut és la cobertura de necessitats bàsiques, amb un 44% més de persones que han necessitat l'ajuda de Càritas per rebre menjar o roba a través dels programes que té oberts. Sobre el perfil d'usuari, l'entitat ha destacat que aquest 2020 ha baixat l'edat de persones ateses. Actualment, la majoria de persones que hi van són parelles joves amb fills i sense feina amb un nivell d'estudis baix. El nombre d'usuaris de nacionalitat espanyola també ha pujat un 4% al llarg de l'últim any.

La pandèmia ha incrementat la desigualtat social a la demarcació de Girona. Així ho ha confirmat Càritas Diocesana de Girona aquest dimecres al matí durant la presentació de la memòria del 2020. Durant l'any passat, l'entitat ha atès 29.915 persones, un 21,8% més dels que ho va fer el 2019. Des de l'entitat assenyalen a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia com a responsables d'aquest increment.

Una prova és l'augment d'usuaris que han demanat ajuda en la cobertura de serveis bàsics com ara el menjar. La directora de Càritas Girona, Dolors Puigdevall, ha afirmat que el 2020 van créixer un 43% el nombre de persones que utilitzar el Servei d'Aliments de Càritas (SAC) o algun dels Centres de Distribució d'Alimens (CDA). Entre aquests dos serveis s'ha fregat els 19.000 usuaris durant el 2020.

Per altra banda, també ha crescut el nombre de persones que ha recorregut al Servei d'Ajuda Econòmica per atendre les necessitats bàsiques com ara la compra de menjar o el pagament de les factures dels subministraments. En aquest cas, el nombre d'usuaris ha crescut un 44% i la inversió en aquest programa "ha pujat per sobre dels 2 milions d'euros".

Puigdevall també ha recordat que la pandèmia ha incrementat l'exclusió social que pot comportar la bretxa digital, sobretot entre els infants i joves. També ha estat especialment important l'acompanyament emocional d'aquest col·lectiu durant el confinament. Per això la directora ha afirmat orgullosa que han mantingut la inversió i els usuaris en programes d'atenció a la infància, joves i famílies respecte el 2019. "Aquests eren projectes que no podíem deixar de fer".

Pel que fa al col·lectiu sense llar, s'han mantingut les places en residències per a la gent que no té habitatge durant el 2020. Un dels recursos que ha notat més increment en el nombre d'usuaris és el de Figueres, que ha crescut un 57% respecte l'any anterior. A més, destaca que un 27% dels usuaris han estat dones. Habitualment la majoria de persones sense llar són homes, però aquest any s'ha detectat un augment de dones.

Parelles joves, amb fills i a l'atur

Sobre el perfil de persones que s'ha atès el 2020 a Càritas Girona, s'ha reduït l'edat i ha augmentat el nombre de persones amb nacionalitat espanyola. D'aquesta manera, hi ha un 4% més de persones espanyoles i el nombre d'usuaris de l'Amèrica Llatina i Àfrica ha disminuït un 10% del global.

El responsable d'Anàlisi Social de Càritas, Caye Gómez, ha detallat que no es tracta d'una baixada de persones, sinó que la majoria de nous usuaris del 2020 eren persones amb nacionalitat espanyola que ha fet canviar els percentatges globals.

El perfil d'aquest 2020 correspon a "una família jove, amb fills al seu càrrec, de nacionalitat espanyola, a l'atur i amb un nivell baix d'estudis". Gómez ha detallat que també ha augmentat el nombre de dones que han picat la porta de Càritas aquest 2020 demanant ajuda. Bona part d'elles eren dones amb fills al seu càrrec. De fet, un 8% dels usuaris eren famílies monoparentals (majoritàriament dones).

Més voluntaris

La pandèmia ha comportat canvis a diferents nivells, també en relació al perfil de voluntaris que hi ha a l'entitat. En aquest sentit, el secretari general de Càritas, Martí Batllori, ha apuntat que durant el 2020 han passat 3.200 persones en els programes de voluntariat. De totes elles, 692 s'hi han incorporat al llarg del 2020.

Majoritàriament es tracta de persones de menys de 40 anys i més de la meitat segueixen en actiu exercint de voluntaris en diferents programes. L'altra meitat ha col·laborat de forma puntual en programes i campanyes concretes.

Batllori ha recordat que part d'aquesta gent que no ha seguit eren persones que estaven amb un ERTO i que ara ja s'han reincorporat a la feina o estudiants universitaris que podien compaginar les classes a distància amb el voluntariat.

En aquest sentit, l'entitat veu "esperança" en aquesta nova onada de voluntaris que s'han incorporat a Càritas Girona.

El suport emocional, el principal repte

De cara a la crisi econòmica i social que quedarà més enllà de la pandèmia, la directora de l'entitat a Girona, Dolors Puigdevall, ha apuntat que no preveuen que tingui una curta durada i que els efectes socials s'allargaran en els propers anys.

Un dels recursos que preveu incrementar Càritas Girona de cara als propers mesos és l'atenció emocional dels usuaris. Puigdevall ha recordat que la pandèmia ha provocat un augment de les malalties mentals i això ja s'està traduint en més baixes de treballadors per aquest tipus de patologies. Per això apunten que en un futur caldrà reforçar "la salut mental" de les persones més afectades per la crisi social generada per la pandèmia.

Per altra banda, també volen reforçar la formació i el suport en noves tecnologies. Després que molts dels tràmits administratius s'hagin traslladat al món virtual, això ha generat una conseqüència agreujant per aquells qui patien la bretxa digital. A més, Puigdevall ha recordat que moltes vegades no és només problema de la falta de dispositius o de connexió a Internet, sinó del domini de les eines telemàtiques.