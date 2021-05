L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys de presó el jove que va abusar d'una noia de 17 que formava part del grup amb qui havia anat de festa. La sentència recull que quan van anar-se'n a dormir a un pis, i tot i que la menor s'hi va negar, el processat va fer-li tocaments i li va posar els dits a la vagina. El tribunal dona plena credibilitat al relat de la jove –corroborat en part pel de l'acusat- i aprofita per carregar contra el sistema. Perquè el noi va declarar que, tot i que ella no va consentir a tenir-hi relacions, ell va aturar-se quan li va dir que parés. "Aquest cas evoca problemàtiques pròpies d'una cultura predominantment masclista i de societats, com la nostra, amb dèficits evidents en educació sexual", diu l'Audiència.

El cas que ara la Secció Tercera ha sentenciat va passar la matinada del 8 de març del 2019. Aquella nit, un grup de joves va quedar en un pis d'estudiants de Girona, i després de veure alcohol, van sortir de festa per diferents locals de la ciutat. Dins d'aquest grup hi havia l'acusat i la víctima, una noia que aleshores tenia 17 anys.Cap a les quatre de la matinada, una part del grup va tornar cap al pis. L'acusat només hi anava a recollir les seves pertinences, però no a quedar-s'hi a dormir. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar, considera provat que, de camí, el processat ja es va insinuar a la víctima, però la menor va negar-se a marxar amb ell.Un cop al pis, la noia es va estirar vestida en un dels llits. Va ser aleshores quan l'acusat va ajeure's al seu costat, li va fer tocaments a la zona genital per damunt la roba i va intentar petonejar-la "diverses vegades". Ella va apartar-li la mà i, mentre impedia que li fes petons, li va dir "que no volia i que la deixés tranquil·la".La sentència recull que, tot i aquesta negativa, el jove va continuar insistint. Li va posar la mà a dins dels pantalons, li va introduir els dits a la vagina i va intentar que li toqués el penis. La noia s'hi va tornar a negar "de manera contundent", es va posar a cridar, li va dir que s'aturés i va començar a plorar. Els crits van alertar una altra noia del grup, que va entrar a l'habitació, moment en què l'acusat va apartar-se.A l'hora de valorar la prova, el tribunal dona plena credibilitat al relat de la víctima. I de fet, diu que en part, el mateix acusat també el va "corroborar". Perquè al judici, el jove va admetre haver fet tocaments a la noia, però també va dir que havia parat quan ella li va dir que no volia. L'Audiència, però, rebutja que el processat li fes "carícies perifèriques" a la víctima. I conclou que va abusar-ne sexualment sense el seu consentiment. No només pel què la menor va explicar al judici, sinó també en base al relat de l'altra noia que va entrar a l'habitació quan va escoltar els xiscles, i també a partir d'uns missatges de whatsapp que la víctima va enviar a una altra amiga, on li deia haver-se sentit "violada"."Negativa explícita"La sentència insisteix en què el processat va actuar sense que la víctima consentís a tenir-hi relacions. De fet, el tribunal subratlla que, durant els tocaments, ella va dir-li de manera "clara, reiterada i contundent" que s'aturés. Fins i tot, cridant. És a dir, que la negativa va ser "explícita".Davant d'això, el tribunal s'estranya que l'acusat, si bé va admetre que en cap moment va rebre el consentiment de la noia, també digués que va aturar-se quan ella li va demanar que parés. "Considerant, d'aquesta manera, que el seu comportament és adequat i aliè al Codi Penal", diu la sentència.

L'Audiència de Girona critica que la defensa descrivís l'acció del jove com "comportaments que surten automàticament" i es preguntés si hauria calgut un permís per escrit d'ella. "El nostre ordenament penal no assenyala que es puguin fer primer els tocaments com a una manera de demanar, o verificar, l'autorització", afirma la sentència "Dèficit evident i clar" I aquí, el tribunal no s'està de carregar directament contra el sistema. "La sala no vol deixar passar l'ocasió per posar de relleu que aquest cas evoca problemàtiques que son pròpies d'una cultura predominantment masclista i de societats, com la nostra, amb dèficits clars i evidents en una educació sexual adequada", diu la sentència.L'Audiència diu que el cas "evidencia l'obligació de l'Estat de garantir una educació sexual adequada, a totes les persones des d'edats primerenques". I sosté que, precisament, "el caràcter d'última ràtio del dret penal implica que no és, ni ha de ser, la funció educadora de la norma penal la que estigui cridada a acomplir aquesta funció en primer ordre".4 anys de presó.

A l'hora de condemnar l'acusat, l'Audiència de Girona li imposa una pena de 4 anys de presó per un delicte d'abusos sexuals amb accés carnal. El tribunal escull la pena mínima, tenint en compte que l'acusat havia begut (li aplica una atenuant d'alcoholèmia) i també que es tracta d'un noi jove, sense antecedents, "i amb marcades deficiències en la seva educació sexual".A més de la presó, la Secció Tercera li imposa passar-se 5 anys en llibertat vigilada i no poder-se apropar a menys de 200 metres de la víctima, ni tampoc comunicar-s'hi, durant 6 anys. En matèria de responsabilitat civil, l'obliga a indemnitzar la noia amb 2.500 euros. La mateixa sentència, però, també obre la porta a evitar que el processat hagi d'entrar a presó. El tribunal entén que es podria recórrer a la "justícia restaurativa" si el jove se sotmet a un tractament de deshabituació, a un programa formatiu de reeducació sexual o, fins i tot, a un procés de mediació durant el qual pugui demanar perdó a la víctima. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).