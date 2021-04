L'escola El Gegant del Rec de Salt ja té llum verda per fer obres i eliminar els barracons

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres d'ampliació de l'escola El Gegant del Rec de Salt, per un import total de 5.132.892,23 €. D'aquests, 5.091.204,28 € es destinaran a l'ampliació de dues línies i la resta (41.687,95 €), a la instal·lació d'un ascensor.

L'actuació permetrà eliminar els barracons i «gaudir d'un edifici de construcció», tal com va explicar l'alcalde del municipi, Jordi Viñas. Fermí Cunill, regidor d'Educació de l'Ajuntament de Salt, va recordar que «fa anys que treballem amb el departament per tal d'aconseguir definitivament la construcció del Gegant del Rec».

Disset anys després

I és que l'escola El Gegant del Rec està impartint les classes dins dels barracons des del 2004. Durant tot aquest temps, hi ha hagut moltes promeses per part de l'administració pública per solucionar el problema de forma imminent, però no ha estat fins ara -disset anys després- que s'han adjudicat les obres.

El Departament d'Educació va anunciar la licitació d'aquesta actuació -dividida en dos- la tardor del 2020. A la primera convocatòria, que consisteix a ampliar dues línies, s'hi van presentar disset sol·licitants i el passat 22 d'abril es va adjudicar a Micaló-Ramió, SLU. La segona, que és la instal·lació de l'ascensor, s'ha donat a Construccions Busquets Vilobí, SLU, després que una altra empresa es presentés a concurs.

Si en un termini de quinze dies -des que es van anunciar les adjudicacions- ningú interposa un recurs, es formalitzarà l'adjudicació i es podran començar les obres, que està previst que s'allarguin dos anys fins al maig del 2023.

A banda, i dins del mateix marc, també està prevista la construcció d'un nou centre de secundària en uns terrenys a tocar del parc Monar.