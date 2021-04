Girona posa a licitació pública la redacció del Pla local d'habitatge

El consistori ha fet pública la licitació de la redacció del projecte per al període 2021-2026, que ha de definir les estratègies en matèria d'habitatge a la ciutat en els pròxims sis anys. La redacció del Pla local d'habitatge suposa la culminació del procés iniciat amb la diagnosi del Pacte Local per l'Habitatge (PLH) de Girona, realitzat per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament. En el marc d'aquesta diagnosi es va posar en marxa un procés participatiu obert a la ciutadania en què es van recollir propostes per a l'elaboració del Pla local d'habitatge que ara es licita. El pressupost base de licitació del contracte s'estableix en 42.350 euros (IVA inclòs), i el termini de presentació d'ofertes acaba el 10 de maig.