Girona programa un festival de música electrònica amb 250 persones sense distància de seguretat

L'estudi clínic Obrir Girona, que vol provar l'eficàcia d'un passi digital 'covid-free', organitzarà un nou esdeveniment a la ciutat de Girona. Després que s'hagi organitzat un cicle de sopars en restaurants, en aquesta ocasió es prepara una festival de música electrònica per a 250 persones al Centre Cultural La Mercè. Els participants podran ballar sense distància de seguretat però amb la màscareta posada.



Quirze Salomo, un dels impulsors d'Obrir Girona, ho ha avançat aquest diumenge al programa "Via Lliure" de RAC1: "Serà en un espai tancat, sense distàncies i amb mascareta. Com a la prova de l'Apolo, a la zona de barra et podràs treure la mascareta per consumir".