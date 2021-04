Concentració contra la crueltat amb els animals

Diverses desenes de persones es van reunir ahir a primera hora de la tarda al pont de Pedra de Girona per denunciar el maltractament als animals, en una protesta generalitzada a tot Espanya i que ha tingut com a detonant el recent cas de la crueltat al laboratori madrileny de l'empresa de biotecnologia Vivotecnia, dedicada a la investigació toxicològica i farmacèutica.

Els manifestants, convocats per diferents entitats animalistes i ecologistes de les comarques gironines, van criticar que, avui dia, encara hi hagi laboratoris que facin experiments amb animals. A la concentració, s'hi podien veure cartells amb lemes com «stop experimentació animal», «prou tortures», «¡basta ya!» amb imatges de conills, porcs i gossos, entre d'altres.