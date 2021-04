El foc mortal en un pis ocupat de Cassà es va iniciar en una estufa elèctrica

L'incendi mortal que es va produir aquest divendres en un pis de Cassà de la Selva va començar per una estufa. Els Mossos d'Esquadra han conclòs que l'origen és accidental.

Les flames van començar per aquest electrodomèstic que tenien endollat al pis i, a partir d'aquí, es van anar propagant a la resta dels baixos del número 51 del carrer Raval. Els especialistes de la Unitat Central d'Inspecció Ocular (UCIO), que són experts en incendis estructurals, van acabar ahir l'informe després d'haver fet la corresponent inspecció durant el cap de setmana. Després d'analitzar les possibles casuístiques, consideren que l'origen del foc es troba en aquesta estufa, un electrodomèstic que s'hauria encès i hauria causat la tragèdia.

Així doncs, la policia descarta que el foc comencés arran d'una manipulació de l'electricitat. Endesa, de fet, divendres ja va descartar que tinguessis la llum punxada però, en canvi, els veïns apuntaven que estarien enganxats al sistema del bloc del costat.

Dos homes, pendents de l'ADN

D'altra banda, ja s'ha confirmat que les dues víctimes mortals de l'incendi del pis ocupat de Cassà de la Selva corresponen a dos homes. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Girona resten pendents de les proves d'ADN per confirmar-ne la identitat.

El testimoni del company de les víctimes que va sortir ferit però en vida del foc mortal ha estat clau per a la policia, ja que hauria indicat a qui corresponen els dos cossos localitzats carbonitzats a l'interior del pis ocupat.

Com ja van avançar els Mossos divendres, només les proves d'ADN podran conduir a la seva identitat i, per això, en els últimes hores s'ha extret material genètic de familiars per poder ressenyar-les.

Una de les víctimes, pel que ha transcendit fins ara, seria un jove d'uns 25 anys. Però la policia és molt prudent perquè fins que no s'hagin fet totes les proves i s'hagin creuat els materials genètics no es podrà certificar.

Aquest incendi va trasbalsar divendres al matí Cassà de la Selva i, posteriorment, en saber-se de les dues morts, tota la província. Es va desencadenar als baixos de l'edifici i cap a tres quarts de nou el fum i els crits d'ajuda dels ocupants de la planta inferior van generar una forta alarma entre els veïns. A la seva arribada, el primer que van fer és ajudar a sortir per la finestra un dels afectats del pis ocupat. Els altres dos companys van morir. L'assistit va patir una intoxicació per fum així com també tres veïns.