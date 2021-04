S'incendia un cablejat al barri gironí de Vila-Roja

Una línia elèctrica de baixa tensió, que alimenta el grup Vila-Roja de Girona, va incendiar-se aquest dimarts al vespre. La crema dels dos cables, que penjaven pels pals de fusta, va mobilitzar dues dotacions fins al número 6 del grup Vila-Roja, després de rebre l'avís a les 20.11 h. Des del cos de Bombers informen que hi havia risc que caiguessin a sobre d'una casa. Finalment, no hi va haver ferits. A les 20.42 h l'incendi va quedar apagat.

Després, la brigada d'Endesa va intervenir per sanejar les escomeses malmeses. Durant l'actuació, algunes cases es van quedar sense llum. La companyia està analitzant la causa del foc, per ara desconeguda.