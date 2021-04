Concentració a Salt per les víctimes mortals de Cassà

Una quinzena de persones es van manifestar ahir a Salt en solidaritat amb les víctimes mortals del passat divendres a Cassà de la Selva. Els assistents van llegir un manifest a la plaça de la Llibertat en contra de l'emergència habitacional i la pobresa energètica, i van caminar amb una pancarta fins al davant de l'ajuntament de Salt.

Convocats per l'Espai Antiracista, els manifestants van reclamar el dret «a un habitatge digne»: «Ocupem cases perquè no tenim cap altra opció», lamentaven en el manifest, on afegien que «no podem accedir a un contracte de lloguer perquè cada vegada les barreres són més altes», van subratllar.