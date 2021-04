Es reprenen a Salt els Consells de Barri

Ahir l'Ajuntament de Salt va recuperar els Consells de Barri, que portaven aturats un any a causa de les restriccions de la covid-19. L'acte és un punt de trobada entre ciutadania i administració, i es va fer a l'Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros. Per assistir a l'acte, feia falta demanar cita prèvia.

En la primera part de la jornada, es va presentar el format en què es desenvoluparan els Consells de Barri aquest any 2021. Posteriorment es van fer tallers per sectors o barris per tractar l'estat dels compromisos adquirits per l'Ajuntament el 2019 i acordar els temes que més preocupen dels barris. En les properes setmanes es preveu la celebració de sessions específiques de cada Consell de Barri.