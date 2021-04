Fecasarm fa propostes a la nova ordenança de terrasses

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha fet arribar les seves propostes a l'Ajuntament de Girona en relació amb l'ordenança de terrasses, que està en procés de renovar-se. Aquesta norma regula les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses. Des de la Fecasarm volen aprofitar l'oportunitat per demanar que es tinguin en compte els «avenços tecnològics» actuals en una norma «que estarà en vigor els propers 10 o 15 anys», assenyala el seu secretari general, Joaquim Boadas.



Des de la patronal expliquen que les noves tecnologies, com sensors per monitoritzar els nivells del so o la millora en la insonorització dels locals, podrien replantejar les limitacions en horaris o nivells sonors i controlar «en temps real si algú incompleix la norma». «Cal una feina prèvia molt important per avaluar la situació de la ciutat, i fer un extens treball de camp», explica Boadas. Això és el que han demanat en una reunió amb el regidor d'Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, i també a través d'al·legacions que han presentat al consistori.

En concret, demanen que l'ordenança estableixi uns «nivells de so concrets» per a cada activitat, i que es permeti un major volum a «aquelles activitats que tinguin millors nivells d'insonorització». També proposen eliminar la prohibició d'instal·lar bars musicals o discoteques en contigüitat amb habitatges si s'instal·len certes solucions tècniques que facin possible «la coexistència d'usos» d'un mateix edifici sense que afecti «el dret de descans dels veïns». Pel que fa als horaris, també consideren que, amb les noves solucions, «haurien de poder gaudir del mateix horari que les activitats principals» dels establiments. I, si no es poden eliminar, que els deixin ampliar l'horari de les terrasses en certes dates, com ara el període estival.

Incloure la mediació

D'altra banda, volen que l'ordenança tracti temes com ara la mediació entre activitats i veïns. Sobre això, assenyalen el Pacte per la Convivència Nocturna al qual es va adherir l'Ajuntament de Girona.



El consistori va aprovar l'actualització de l'ordenança fa un mes, i va obrir un període per recollir l'opinió de la ciutadania i organitzacions potencialment afectades. És en aquest marc que la Fecasarm ha presentat les seves propostes.