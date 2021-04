Una cuidadora, acusada de trucar a números del tarot amb targetes de la víctima

Una cuidadora va ser jutjada ahir a l'Audiència de Girona per haver estafat presumptament una veïna de Girona amb qui vivia, i a qui hauria sostret els pins de les targetes de crèdit per fer múltiples trucades a números del tarot, entre d'altres despeses.

La xifra total estafada, segons les acusacions, supera els 14.500 euros, i hauria estat sostreta en només tres mesos, entre el juliol i l'octubre de 2018. Més enllà de les trucades del tarot, que segons l'acusada feia «sempre» amb el vistiplau de la víctima, també hauria utilitzat les targetes per pagar un espectacle de circ o per pagar les factures del seu telèfon mòbil.

«A la senyora li feia vergonya que la gent pogués saber que li agradava el tarot i l'esoterisme, i per això molts cops em demanava que truqués per ella, però ella era sempre al meu costat», va manifestar l'acusada quan se li va preguntar si havia utilitzat la targeta de la víctima per contractar aquests serveis telefònics. «D'altres vegades em deia que truqués per saber la meva sort, però la majoria de vegades ella volia saber quins eren els ´seus astres', era una pràctica que fèiem bastant sovint», va descriure la jove, que va prestar serveis com a treballadora de la llar i cuidadora a la filla de la víctima durant quatre anys.

Segons els escrits de la Fiscalia, l'acusada va concebre el pla entre el 22 de juliol i el 21 d'octubre de 2018, «fent-se valdre de la confiança que la víctima tenia en ella», i va utilitzar les seves targetes bancàries sense permís per fer múltiples compres, com ara cinc entrades per a un espectacle de circ on l'acusada va assistir amb els seus nebots, segons la víctima, i «pagant jo». Al seu torn de declarar, la perjudicada va explicar que li havien comprat el vestit de núvia quan es va casar, i de fet havia anat al seu casament, perquè «me l'estimava com una filla, i la meva filla com una germana», va explicar. De fet, l'acusada era l'encarregada de cuidar la filla de la víctima, i vivien totes tres al domicili de la víctima.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el 27 de juliol va gastar-se 495 euros en trucades en un servei de tarot. També s'hauria gastat més de 2.000 euros en pagaments a una empresa de telefonia mòbil, i hauria tret diners del caixer automàtic en onze ocasions entre el novembre de 2018 i el gener de 2019, amb imports des de 200 fins als 1.000 euros.

L'acusada va manifestar que «mai» havia utilitzat les targetes de la víctima, i que de fet aquesta sempre li donava diners en efectiu quan s'havien de fer encàrrecs, un fet que la víctima va corroborar. «Mai vaig donar-li els pins ni les targetes, però està clar que devia haver-los vist en alguna ocasió que vam anar a comprar plegades», va augurar la víctima. A més, va negar haver fet cap de les múltiples compres per internet que s'imputen a l'acusada, ja que «no sé fer servir internet», va assegurar.

Tampoc es va declarar seguidora de l'esoterisme, motiu pel qual va negar que mai s'haguessin produït trucades d'aquest tipus en la seva presència ni que li hagués demanat a l'acusada que truqués per ella. En una de les trucades en qüestió, que va ser reproduïda durant la vista, es va poder sentir com la processada donava les dades de la targeta de la víctima. La identificació i les dades de pagament són el primer pas que el client ha de proporcionar quan truca per contractar aquests serveis.

Segons va assegurar el fiscal, que demana quatre anys de presó a l'acusada per un delicte continuat d'estafa amb agreujant de confiança, la processada ha explicat versions diferents dels fets durant la causa, fet que li resta tota la «credibilitat». En canvi, la defensa sosté que els informes que sustenten la causa estan «plens d'errors», i que la família ha denunciat la seva clienta com a venjança pel procés judicial obert que tenen ambdues parts per conflictes de naturalesa laboral. Per això demana l'absolució de l'acusada.

L'acusació particular eleva la seva petició de pena fins als nou anys de presó, ja que creu que juntament amb el delicte d'estafa també s'ha incorregut en un segon d'usurpació d'estat civil. També sol·licita una indemnització per la quantitat presumptament estafada, 14.579,31 euros.