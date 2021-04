Cribratge massiu a l'escola Domeny, on hi ha un centenar de confinats

Salut va iniciar ahir un cribratge massiu a l'escola Domeny de Girona per l'increment de positius entre els alumnes i els mestres. Segons va informar la directora del centre, Anna Alsina, a aquest diari, en els darrers dies «han sorgit diversos casos en un mateix grup i vam proposar a la gestora covid-19 de l'escola organitzar un cribratge massiu per tallar la cadena de contagi i hi va estar totalment d'acord».

És per això que Salut va iniciar ahir les proves PCR a cinc grups i avui continuarà a divuit grups més de forma totalment voluntària. Segons la directora del centre, fins ahir hi havia cinc grups confinats i un centenar de persones confinades entre alumnat i professorat. En els darrers dies s'ha detectat una dotzena de positius entre els alumnes i uns cinc casos entre el professorat, que ja havia rebut la primera dosi d'AstraZeneca. Alsina va afirmar que en tot el curs escolar no s'havien trobat en una situació així i, és per això, que amb el cribratge esperen tallar els contagis.

Des de l'inici de curs, Salut ha dut a terme diversos cribratges massius a centres escolars de tota la Regió Sanitària. Destaca el que es va dur a terme a tots els centres educatius de Salt durant el primer trimestre del curs escolar. Es van fer més de 5.000 proves, un 3,8% de les quals van sortir positives. Més recentment, després de Nadal, Salut n'ha organitzat als centres educatius d'Olot per tal de tallar el creixement de casos. A la comarca hi va arribar a haver més de 1.000 alumnes confinats d'una cinquantena de grups diferents.

De forma paral·lela, Salut segueix fent actuacions a tots els centres escolars on afloren positius. Abans de Setmana Santa, es van fer proves a uns cinc centres, segons va informar la responsable d'atenció continuada i urgent territorial i dels equips mòbils de PCR a Girona, Ester Fages.

