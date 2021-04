225 trampes a Girona i Salt per controlar la vespa asiàtica

Fins a 225 trampes s'estendran per Girona i Salt per controlar i reduir la població de vespa asiàtica. Les trampes són una part d'una prova pilot que aplicarà diversos mètodes al llarg del cicle d'aquesta espècie invasora. «Amb aquest pla pilot apostem per una metodologia proactiva, amb l'objectiu de prevenir la reproducció de l'espècie en els llocs més crítics, propers als rius», explica el regidor de Medi Ambient de Girona, Martí Terés.

L'objectiu és «evitar» situacions d'«inseguretat pel perill de picades», i alhora reduir l'impacte de la vespa al sector apícola i al medi natural. El regidor de Salut Pública de Salt, Jesús Vilaplana, ha subratllat la importància de l'acció «per tal de ser proactius. Es tracta d'una actuació integral, planificada i que es durà a terme en punts tan urbans com altres més propers a zones com les Deveses».

Aquesta setmana s'han penjat les 150 trampes a Girona i 75 a Salt en arbres i punts elevats. Contenen «una substància atraient que té molta eficàcia amb les reines», explica el membre de l'entitat de conservació Bufalvent, Xavier Munill. Detalla que s'ha buscat una fórmula que no atregui les espècies autòctones per no afectar-les. L'orifici per on entren a la trampa també s'ha fet per evitar que la resta de fauna local no hi puguin accedir per quedar-hi atrapats. Amb les trampes es vol reduir el nombre de vespes reines, que en aquesta època creen un primer niu.

Cap a mitjans de juny, el programa se centrarà en capturar les vespes obreres que s'encarreguen d'alimentar les larves de les colònies per mitjà d'una altra substància atraient. «Com que faltarà mà d'obra en aquests nius, no es poden desenvolupar tan bé i molts s'acaben extingint», afirma Munill.

A partir de setembre, a més de vespres obreres els esforços també es dirigiran a «reduir la capacitat que tenen de generar noves reines per l'any que ve». Aleshores, s'instal·laran 40 trampes més a Girona i 20 a Salt.

Trampes i inactivació de nius

En paral·lel al trampeig, es duran a terme diversos mètodes d'inactivació de nius. Munill deixa clar que aquests «seguiran sortint». «No es podrà eliminar la plaga» però sí «reduir l'assentament i la força dels nius», apunta. En tot cas, també explica que les vespes asiàtiques «de forma individual no són perilloses, el risc està en el niu, perquè el defensen molt», lamenta.

El conjunt de mètodes que es combinaran s'han posat a prova durant quatre anys, i també beuen d'experiències d'altres països. El projecte va a càrrec de l'empresa de control de plagues Salut Ambiental, de l'entitat ambiental Bufalvent i de l'empresa d'apicultors La Granja d'Abelles.

Els dos municipis impulsen aquest projecte de forma conjunta perquè comparteixen dos espais amb un nivell elevat de nius de vespa asiàtica: les hortes i les ribes del Ter. El projecte té un cost d'11.895,51 euros, per l'Ajuntament de Girona, i de 5.091,98 euros, per l'Ajuntament de Salt. El termini d'execució és de 10 mesos, de març a desembre.