El PSC reclama un pla específic de reactivació econòmic a Girona

El grup municipal del PSC reclama "un pla específic de reactivació dels sectors econòmic, cultural i de l'esport" per Girona. També proposen al govern municipal l'impuls d'"una important campanya turística al mes de juny", amb l'objectiu d'"intentar salvar l'any". I, a tot això, hi afegeixen que calen "ajudes més àmplies a les persones que han perdut la feina en aquesta pandèmia".

El regidor socialista Jordi Calvet critica "la paràlisi total" de l'equip de govern. Apunten que des que va començar la pandèmia, fa més d'un any, "encara és hora de que l'Ajuntament presenti una pla específic, innovador i dotat amb quantia suficient per abordar els efectes de la pandèmia".

Calvet n'assenyala un exemple en el ple de dilluns passat, en què es van aprovar les bases per a diverses subvencions de l'àrea de promoció econòmica. En un comunicat, Calvet explica que "no vam tenir més remei que abstenir-nos per no impedir que aquestes bases tiressin endavant".

Tot i això, els "preocupa" que "s'hagin portat a Ple pràcticament les mateixes subvencions de cada any". Consideren que així "obvien" de forma "temerària, i inclús irresponsable, els estralls provocats per la pandèmia".



Falta de pressupostos

Un cop més, la formació ha criticat que Girona encara no disposi de pressupostos pel 2021. Calvet critica que el govern "ni tan sols ha fet una proposta concreta a cap dels partits de l'oposició. Recordem la única ciutat de més de 100.000 de Catalunya que no té pressupost. La deixadesa de funcions de l'alcaldessa en aquest àmbit és palmària", carreguen.