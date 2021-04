El Palau de Congressos impulsa una taula per millorar el sector

Coincidint amb el quinzè aniversari del Palau de Congressos de Girona, l'òrgan i l'Ajuntament han decidit impulsar la primera taula del sector dels esdeveniments i congressos de la ciutat.

L'acte, que es va celebrar ahir al matí al mateix Palau, va reunir vint-i-tres membres en representació dels diferents agents (hotels, restaurants, museus, etc.) afectats per les restriccions de la pandèmia.

La proposta arriba en un moment en què els gremis gironins de convencions i esdeveniments, però també els sectors de la restauració i l'hostaleria, s'han vist greument afectats per l'impacte de la covid-19.

I és que, des de fa més d'un any, no es poden realitzar fires ni congressos a l'edifici, pel qual es calcula que han passat -al llarg d'aquests anys d'activitat- unes 400.000 persones.

En xifres, sembla que cada assistent als congressos es gastava una mitjana de 258?€ al dia a Girona, segons dades de Spain Convention Bureau -la xarxa que agrupa 57 destins de congressos a Espanya. Amb les restriccions, aquests ingressos s'han perdut.

L'impacte econòmic a la ciutat ha estat enorme perquè s'ha patit «una aturada en sec». «Tot el que aporta el visitant que ve als congressos, s'ha perdut», va dir ahir durant l'acte Glòria Plana, tinenta d'alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

La intenció d'aquesta taula, segons va explicar el director de la Fundació Auditori Palau de Congressos David Ibañez, és la de fer front a les dificultats i «seguir fent vibrar el sector econòmic i cultural de Girona». La reunió va servir per «posar la primera pedra per apostar pel treball conjunt de tots els agents del sector creant aliances i sinergies per enfortir Girona».

Durant l'acte de presentació, es va emetre un vídeo explicatiu de com es preveuen adaptar els esdeveniments futurs, perquè es puguin mantenir tot i la situació sanitària actual. En aquesta línia, es va explicar que es canviarà el format dels congressos, que podran ser híbrids o totalment virtuals. A banda, es complirà -com ja s'està fent- amb totes les mesures higièniques de desinfecció i d'ús de gel i mascareta.

Quinze anys del Palau

Per celebrar l'aniversari del Palau de Congressos, del 3 als 12 de juny, es faran una sèrie d'actes a l'edifici. La conferència inaugural anirà a càrrec de Josep Roca, qui ahir també va ser present a la taula. A més, es farà una instal·lació audiovisual al vestíbul de l'Auditori per recordar la trajectòria de l'espai i explicar els eixos estratègics dels pròxims anys. «És una celebració del passat i una projecció al futur», va resumir Ibañez.