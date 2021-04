Es reordena un tram del carrer Joan Maragall per donar més espai als vianants

L'Ajuntament de Girona ha reordenat el carrer de Joan Maragall per disminuir el trànsit de vehicles a la via, dotar els vianants de més espai per caminar i facilitar l'estacionament relacionats amb l'activitat comercial de la zona. L'actuació ha consistit en la instal·lació de pilones a la calçada i en l'ampliació de la zona de càrrega i descàrrega.

En les darreres setmanes, dos barris més de la ciutat han guanyat terreny. A l'Eixample Sud, s'ha prohibit l'estacionament de vehicles a l'espai central del passatge de Manel Bonmatí i Romaguera. Mentre que al carrer de Segòvia, a Sant Narcís, s'han reorganitzat els aparcaments.