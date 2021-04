Els programes de mentoria beneficien els joves extutelats

Els programes de mentoria social ajuden a la integració dels migrants i també milloren el seu benestar emocional. Així ho determina Applying Mentoring, un informe elaborat per diverses universitats espanyoles, entre les quals hi ha la Universitat de Girona (UdG). L'investigador principal a Girona, Òscar Prieto, destaca que els beneficis són en dues direccions, tant per la persona que rep aquesta mentoria, com pel voluntari que acompanya als migrats.

En aquest sentit, Prieto detalla que els infants en edat escolar aprenen el doble de ràpid el llenguatge si participen en programes de mentoria social. Per contra, aquells que no ho fan no avancen en el domini de la llengua. Això es deu al fet que els voluntaris parlen amb els participants d'aquests programes en català o castellà en «un àmbit informal», que és una de les zones «de més aprenentatge» de la llengua.