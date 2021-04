L'Ajuntament de Salt torna a posar en marxa els Consells de Barri passat un any

Dimarts 20 d'abril, l'Ajuntament de Salt recupera els Consells de Barri que es van aturar durant l'any 2020 per les restriccions imposades per la covid-19. L'acte, que consisteix en una trobada entre ciutadania i administració, està previst que es faci a l'Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros a partir de les set de la tarda. Per assistir-hi, cal fer inscripció prèvia perquè, per complir amb els aforaments, les places són limitades.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, va explicar que «els Consells de Barri són una clara aposta per la participació dels veïns i veïnes. Escoltant les seves propostes i preocupacions per treballar, conjuntament, i trobar les millors solucions».

A l'inici d'aquesta primera trobada, es presentarà com es desenvoluparan els Consells de Barri durant tot el 2021. Un cop finalitzi aquesta introducció, es vol distribuir els assistents per sectors o barris per tractar l'estat dels compromisos adquirits per l'Ajuntament l'any 2019. A més, servirà per marcar un full de ruta i abordar temes nous que es treballaran en pròximes trobades.

L'acte es podrà seguir de forma virtual des del canal YouTube de l'Ajuntament.