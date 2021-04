La Catedral de Girona reobrirà al turisme a l'estiu

El Bisbat té previst reobrir la Catedral de Girona al turisme aquest estiu, concretament l'1 de juliol. El temple, igual que la Basílica de Sant Feliu i el museu Tresor, està tancat al públic a causa de les tasques de remodelació que s'estan fent al museu. El que no s'ha aturat durant aquest temps són les misses.

Fonts del Bisbat apunten que, si no ho prohibeixen les mesures sanitàries, a l'estiu es recuperarà l'horari habitual de visites al conjunt; de 10 h a 19.30 h. I es mantindrà també el preu de l'entrada a 7 € (5?€ per la reduïda).

L'objectiu principal d'aquests canvis és el de millorar l'espai on s'exposa el Tapís de la Creació, una de les peces més valuoses que conté el conjunt. Així, se li està atorgant més rellevància i la sala s'adequa per rebre visites de grups més nombrosos. Les obres, com ja va avançar el Diari de Girona, han costat 1,6 milions d'euros.