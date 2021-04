Madrenas i Plana atribueixen tota la responsabilitat del Bloom al Parc Científic

Guanyem, el PSC i Ciutadans van demanar explicacions ahir al ple pel projecte Bloom a l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. El projecte, actiu entre el 2012 i el 2016, va rebre 1,8 milions d'euros, la meitat dels quals provenien de fons europeus. El conveni era format per l'Ajuntament, la UdG i la Fundació del Parc Científic i Tecnològic.

Però tant Madrenas com Plana van insistir que «era el Parc qui havia de gestionar el projecte, i també la gestió econòmica»,perquè l'Ajuntament només «exercia el control de la subvenció». Això, malgrat que el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va fer menció d'una memòria del consistori, de l'any 2011 i signada per Madrenas, on constava que era el mateix Ajuntament el que estava «executant el projecte Clúster TIC Media en col·laboració amb el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona». Madrenas, que havia ocupat la regidoria de Promoció Econòmica anteriorment, i Plana van carregar contra l'oposició dient que les preguntes es dirigien a «desgastar» el govern.

Creuen que hi havia «dèficits» en el conveni, com la falta de previsió de què passava si el Parc entrava en concurs de creditors. Un fet que va passar el 2014 i que, segons expliquen, va condicionar «les decisions que es van prendre» després i que va fer «desaparèixer» l'interlocutor amb qui parlava l'Ajuntament.

Les dues defensen haver «fet bé» la seva feina i que el Bloom va ajudar a «atreure talent» a la ciutat. També van defensar que no era cert el que havia manifestat en un document l'administrador concursal del Parc Científic, que afirmava que el «Bloom» no hauria tingut activitat. Planas va dir que el projecte havia tingut 64 clients, tot i que van admetre que la tecnologia 3D es va veure «ràpidament superada».

Ara l'Àrea de Promoció Econòmica, segons expliquen, «han iniciat el procediment per resoldre el conveni». En aquest sentit, Madrenas i Plana van insistir que la desaparició de material del projecte és un fet que «encara és subsanable» per part del Parc, i que li ho requeriran «quan procedeixi». Tot i això, van admetre que el valor del material ara és «zero».

Preguntades per la Comissió Mixta de Seguiment (CMS), Madrenas va remarcar que aquesta vetllava pel «compliment del conveni» i no la gestió del projecte. Tot i això, la portaveu socialista, Sílvia Paneque, en la seva pregunta, citava el conveni del Bloom, on deia que «la presidència de la CMS - càrrec que ocupava la regidoria de Promoció Econòmica - tenia delegada les funcions de la direcció constant i immediata perquè pugui exercir per si, de manera individual, les facultats del dia a dia en relació amb les directrius a seguir així com el seguiment de la gestió» del projecte.

Preguntades per l'oposició sobre el fet que no es complís amb la periodicitat de reunions establerta de la CMS, Plana al·legava que, malgrat estar programades, no es feien a petició dels mateixos membres de la comissió, que «tenien una agenda complexa». A més, quan ella va entrar a la regidoria el Parc ja havia entrat en situació de concurs de creditors. També van defensar que la responsabilitat «era de tots els actors implicats», i que l'Ajuntament només n'era una part.

12 milions d'impacte de la covid

Un cop més, en aquesta sessió tots els partits de l'oposició van tornar a reclamar, en diverses intervencions, la necessitat que Girona tingui uns pressupostos per al 2021 que responguin a les necessitats generades arran de la covid-19.

Justament, en aquest plenari també es va donar compte de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2020. Sobre això, la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va informar que l'impacte de la pandèmia va resultar en uns 8 milions d'euros menys ingressats, sumat a 4 milions d'euros més de despesa del que estava previst. Planas va fer aquest balanç sobre l'exercici de l'any passat en resposta al portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, que va posar la lupa en la reducció dels ingressos previstos.

Planas, que va detallar que s'havia executat un 74% del pressupost, va atribuir aquestes xifres a l'augment d'ajudes i el descens de l'activitat econòmica arran de la pandèmia. La regidora d'Hisenda va lamentar que «no hem rebut ni una sola ajuda directa de l'Estat».