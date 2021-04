Cau el voladís d'una casa de Sant Jordi i causa desperfectes

El voladís d'una casa de Sant Jordi Desvalls es va precipitar ahir de matinada i va causar desperfectes.Sortosament, no es van lamentar ferits però sí afectacions. Els Bombers es van desplaçar fins al carrer del Doctor Joher cap a tres quarts de dues i quan hi van arribar van comprovar que havia caigut un voladís d'una casa que feia uns deu metre de llargada i un d'amplada. A causa de la caiguda d'aquest element de la façana, també es va veure afectada una canal, cablejat i una barana. Tot i el fort ensurt, no hi havia ningú a la zona. Els Bombers van sanejar el voladís i van balisar l'àrea per evitar que ningú s'hi apropés.