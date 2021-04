El PSC critica la decisió del govern de Girona d'ingressar l'IVA a l'ATC

Sílvia Paneque, portaveu del grup socialista a l'Ajuntament de Girona, critica la decisió del govern de la ciutat d'adherir-se a la campanya de sobirania fiscal que impulsa l'Assamblea Nacional Catalana (ANC), #JoPagoaCatalunya.

Aquesta proposta implica que l'Ajuntament començarà a pagar l'IVA a l'Agència Tributària Catalana -a partir del moment en què es signi el decret d'alcaldia-, en lloc de fer-ho a l'Agència Tributària de l'Estat com fins ara. Amb aquesta acció, Girona es convertirà en la primera capital de província de Catalunya que aposta per la iniciativa, tot i que altres ciutats grans com Igualada, Vic, Torelló o Falset ja s'hi han sumat.

Paper d'intermediari

A través d'aquesta iniciativa, l'ANC considera que l'administració catalana «estarà preparada per afrontar amb més garanties la culminació del procés d'independència quan arribi el moment». Per ara, però, l'Agència Tributària Catalana farà només d'intermediària i transferiria els impostos a l'Estat amb posterioritat.

A criteri dels socialistes, no és una bona aposta. «La situació de la ciutat a Girona no millora quan l'alcaldessa, Marta Madrenas, protagonitza l'enèsim capítol del procés a Girona. No sé si això pot beneficiar l'alcaldessa, però Girona, no», va dir ahir Paneque. I va afegir: «Seria millor no ser l'única ciutat amb més de 100.000 habitants sense pressupost, en lloc de voler ser els primers en controvèrsies estèrils».

Per aquest motiu, va demanar que l'alcaldia i el conjunt del govern municipal «situïn Girona com a prioritat i destinin tots els esforços a millorar la ciutat i la vida de la ciutadania». El grup afima que si es produeix aquest canvi, el govern format per Junts i ERC a Girona «no es trobaria en minoria i aconseguiria arribar a acords» amb altres grups polítics.

Paneque va considerar també que «el realment important són les necessitats de la ciutat i de tots els gironins i si es vol avançar de manera efectiva en l'àmbit econòmic, el que necessita Girona és un pressupost». En aquest sentit, va afirmar que «la ciutat està afrontant el 2021 sense uns pressupostos i unes ordenances específicament dissenyats per al moment econòmic tan complicat que viu la ciutat».

Seguint aquest criteri, el grup demana «alliberar recursos per als sectors que més necessiten ajuda» en mig de la situació de pandèmia que viu el país. «La situació de crisi greu a Girona exigeix una política pragmàtica capaç de situar la recuperació econòmica, l'enfortiment de la seguretat i guanyar qualitat de vida com a prioritats», va concloure la portaveu.