La Fundació Frodeno busca voluntaris a Salt

La Fundació Frodeno està buscant persones voluntàries que vulguin ajudar a una fase de la construcció del «Pump Track» que està aixecant a Salt. La Fundació fa la crida amb l'objectiu de poder «moure algunes parts del nostre Pump Track que les màquines no poden fer», encara que sigui «una o dues hores» la setmana del 12 al 18 d'abril.

Es tracta d'una pista de salts on se sol practicar amb bicicleta o monopatí i s'hi circula gràcies a la inèrcia dels desnivells. En aquest cas, s'emmarca en un projecte per fomentar l'esport entre els més joves i potenciar els àmbits educatiu, alimentari i social. L'Ajuntament ha cedit els terrenys on la fundació del triatleta està construint el circuit, el més gran de Catalunya.