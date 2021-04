La Gira de la FPdGi, camí de Saragossa, on anunciarà el Premi Social 2021

La Fundació Princesa de Girona segueix amb la seva Gira per diferents comunitats autònomes després de La Rioja, on es va proclamar la veterinària i escriptora Maria Sánchez Rodríguez com a guanyadora del Premi Arts i Lletres 2021, i Castella-la Manxa on es va reconèixer a la sòcia fundadora del despatx Goy Gentile Advocats, Lucía Goy Mastromiechele, com a Premi Empresa. Aragó (Saragossa) serà, el dijous 15 d'abril, la propera parada del recorregut, amb el qual la Fundació dona a conèixer els seus programes, proposa debats d'actualitat i interès i anuncia als nous premiats. L'emprenedoria social i la transformació educativa són els temes escollits per a la tercera parada de la Gira que es podrà seguir en directe per Internet. A Saragossa s'anunciarà el nom del guanyador del Premi Social 2021.