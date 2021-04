Roben tres cops en un mes a un lampista i el deixen sense eines per treballar

Un lampista de Girona ha patit tres robatoris en un mes i s'ha quedat sense eines per treballar. El seu fill, Xavier Garcia, denuncia amb impotència els fets, després que la nit de dimarts a dimecres el seu pare hagi patit l'últim robatori.

Els fets d'aquesta setmana van succeir en un aparcament situat al carrer Güell, on el lampista, que és autònom, tenia la furgoneta estacionada i les eines guardades en un traster. Els lladres van rebentar la porta d'aquest espai per emmagatzemar objectes i, com es lamenta Garcia, es van emportar totes les eines de lampisteria.

En aquest aparcament del barri de Santa Eugènia és el segon cop que els han entrat a robar i en aquella ocasió també van obrir i emportar-se diverses eines. Aquest dimarts a la nit, però, els lladres han fet l'agost perquè no hi han deixat res. Els afectats van alertar els Mossos d'Esquadra i aquest dimecres al matí s'hi van desplaçar per fer la inspecció ocul·lar i buscar tot tipus d'indicis que els puguin portar cap al lladre o lladres.

Un fet, però, que el fill del lampista dubta que arribi mai i es lamenta de la mala sort del seu pare, que en mig any s'ha trobat que li han robat quatre vegades. Les dues primeres, recorda Garcia, també van ser al mateix barri i en altres aparcaments on havia guardat la furgoneta. En aquest cas, però, les eines les tenia al vehicle i els lladres van sostreure'n de dins. Per evitar més robatoris, explica, van decidir canviar de zona d'aparcament, però no els ha funcionat.

«Autònom de 60 anys»

El veí de Girona lamenta la situació i assegura que el seu pare és «autònom, té 60 anys i li han robat tres cops en un mes». A més, explica que, arran dels fets, va patir fins i tot un infart i que es troba «destrossat», ja que la seva professió és la de lampista i les eines que li han sostret són les que tenia i havia acumulat tota la vida.

De fet, calcula que el valor de les eines sostretes es podria elevar entre els 5.000 i 6.000 euros. Xavier Garcia denuncia que al barri de Santa Eugènia hi està havent molts robatoris i que, segons la seva opinió, «la policia no fa res, ningú, denuncies i ens trobem impotents». Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i, de moment, no ha transcendit si hi han hagut detencions.