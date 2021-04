Denunciats cinc motoristes per circular per la llera del Ridaura

Els Agents Rurals van denunciar diumenge cinc motoristes per circular de forma il·legal per la llera del riu Ridaura, al seu pas pel terme municipal de Llagostera, dins l'Espai d'Interès Natural del Massís de Cadiretes. Segons comuniquen es tractaria de cinc motoristes, tres dels quals amb nacionalitat estrangera, que van ser intervinguts mentre circulaven fora de pista, concretament per un corriol determinat com a zona prohibida pel pas de vehicles de motor pels efectes negatius que causen a espècies animals i vegetals. Una problemàtica que, acompanyada amb el bon temps i la desescalada, va en augment. A mitjans de març aquest diari ja va publicar un vídeo difós per una biòloga mitjançant les xarxes socials que denunciava aquesta pràctica il·legal a la llera del Ridaura. En aquesta ocasió es tractava d'un grup de turistes holandesos que conduïen motocicletes sense matricula per aquesta zona protegida i evitaven ser enregistrats.

Investigació en curs

Segons especulen els ecologistes del Grup Natura Sterna es tractaria d'una activitat organitzada per diversos hotels de la Costa Brava. De fet, els mateixos Agents Rurals haurien identificat almenys un hotel del Baix Empordà que oferia aquesta pràctica esportiva il·legal i estan investigant si n'hi podria haver més que ofereixin als seus clients rutes organitzades amb moto per espais no autoritzats com ho és el Massís de Cadiretes.

Per altra banda, l'Ajuntament de Llagostera va assegurar després de la publicació d'aquest vídeo que estan «molt preocupats» per aquesta situació i que prepararien senyalització vertical per advertir que està prohibida la circulació per dins la llera de rius i rieres.