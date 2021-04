Què hi fa un patinet per la carretera Barcelona?

Crònica. La normativa diferent segons el tipus de patinet elèctric provoca discussions entre usuaris d'aquest vehicle i vianants o conductors sobre per on poden circular i per on no i si la ciutat està preparada per persones que circulen amb aquest mitjà

La conductora d'un cotxe pita insistentment. Està aturada en un semàfor de la carretera Barcelona de Girona, a l'altura del parc del Migdia i es dirigeix al centre. Deu ser el cinquè vehicle d'una cua allargassada. Els vianants s'aturen per intentar esbrinar què passa. El semàfor es posa en verd i els cotxes es mouen. Pel mig, una noia, dreta, a sobre d'un patinet elèctric amb el casc reglamentari que accelera pel carril de la dreta. Avança per l'asfalt mentre observa com altres vehicles la van passant després de desplaçar-se al carril de l'esquerra per no atropellar-la.

Al seu costat s'hi posa la conductora que abans estava fent sonar el clàxon. Torna a fer esclatar la botzina i redueix la marxa i li crida «per aquí no, per aquí no!» amb la finestra abaixada. La usuària del patinet la mira amb cara d'incredulitat i segueix avançant endavant probablement sense entendre si va per ella o què li està dient exactament la conductora del cotxe. La resta de vehicles van esquivant el patinet passant pel carril de l'esquerra.

Podria ser un cas inventat. Però no. És real. No es pot circular per la carretera Barcelona amb aquell vehicle de mobilitat personal. La noia sap que ha d'anar amb casc i que no pot anar en patinet per la vorera. El que no sap és que tampoc pot circular per la carretera.

Però per la carretera Barcelona, per on hauria d'anar? A sobre del patinet, per enlloc. Tot i que per la ciutat poden moure's pels carrils bici, no són assimilables a una bicicleta, que sí poden anar per l'asfalt. Només poder anar-hi els patinets elèctrics que tenen seient, ja que és un tipus de vehicle que queda assimilat a una motocicleta. Però en aquest cas observat, circulant dreta i sense cap seient, hauria de passar per la vorera caminant i amb el patinet al costat, agafat de la mà.

Si no hi ha carril bici o no es tracta d'una zona 20 o 30, els usuaris no es poden desplaçar mai sobre un patinet elèctric. Ni per la vorera ni per l'asfalt. Si fos un dels patinets on la persona està asseguda, sí que hauria de passar per l'asfalt (per la vorera no) i no pel carril bici. A més a més, obligatòriament han de tenir carnet, assegurança i matrícula. Com una moto.

Davant de tota aquesta complexitat normativa i les variants dels patinets, no tothom té clar què ha de fer i què no i per on pot passar i per on no. I a tot això s'hi afegeix la controvèrsia sobre si hi ha prou vials preparats a la ciutat per circular en patinet.

De tot plegat, sí que és clar que el casc és obligatori i que per la vorera no s'hi pot anar sigui quin vehicle sigui. Aquestes són, de fet, les principals irregularitats on la policia ha centrat l'atenció al llarg d'aquest 2021. Les sancions van començar a principis d'aquest any després d'una intensa campanya informativa on segons l'Ajuntament es va informar uns 1.300 usuaris de la normativa específica. Les denúncies per diferents incompliments mentre un ciutadà es movia en patinet del 4 de gener al 23 de març (una mica menys d'un trimestre) han estat 241. Són més de 21 multes cada setmana. Aproximadament, tres al dia. Per tipologies, la majoria de multes són per no portar el casc de protecció amb 206 denúncies, mentre que circular per la vorera ha estat denunciat en 35 ocasions.