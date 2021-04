Girona ajudarà en la gestió d'una línia d'atenció a WhatsApp contra l'LGTBI-fòbia

L'Observatori Contra l'Homofòbia ha posat en marxa una línia de WhatsApp especialitzada i específica d'atenció a víctima d'LGTBI-fòbia arreu del territori. L'OCH ha detectat un «dèficit» en la comunicació d'incidències als territoris i per això ha decidit activar aquest servei. La línia estarà gestionada per juristes voluntaris i coordinat amb entitats LGTBI de municipis com Girona, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet i El Masnou. El servei funcionarà el primer dimarts de mes de 18 a 20.00 hores.