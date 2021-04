Una família vulnerable denuncia que els han tallat llum i aigua al pis que estan ocupant

Una família en situació de vulnerabilitat denuncia que els han tallat el subministrament de llum i d'aigua en l'habitatge que estan ocupant, i per això demanen poder accedir a un lloguer social. Rosa Maria Amador porta quatre anys ocupant l'immoble, al carrer Universitat de Cervera, amb el seu home i tres fills menors d'edat ?de 7 anys, 4 anys, i un nadó de dos mesos. «Vaig venir a un pis d'ocupa, perquè no tinc com pagar un lloguer amb tres nens petits», lamenta. Amador explica que ni ella ni la seva parella troben feina i que ara reben un ingrés de renda mínima. Ella va trobar una feina temporal de cuinera però la va perdre arran del confinament.

Fa cosa d'un any, la situació se'ls va agreujar al bloc, propietat d'un gran tenidor. Amador afirma que els van començar a treure el subministrament de llum i aigua de forma intermitent. Fins fa dues setmanes, quan els van tallar la llum de forma permanent, i set dies més tard, l'aigua. A causa d'això, lamenta que les circumstàncies i les condicions de vida s'han tornat «desesperants».

Amb tot, Amador ha demanat poder accedir a un lloguer social «per jo poder pagar la meva llum i l'aigua, i que no me les tallin», sigui en aquest bloc o un altre immoble. Segons apunta, des de Serveis Socials li responen que, d'una banda, ara mateix no hi ha vivendes disponibles, però també «que no em poden reallotjar perquè no tinc una ordre de desnonament». Per al subministrament d'aigua, diu que des del consistori li han transmès que hi buscarien solució. D'altra banda, explica que ha intentat contractar la llum amb la companyia elèctrica, posant-la a nom seu, però «si no soc propietària o tinc un contracte de lloguer no ho poden fer», indica.

Mentrestant, denuncia que porta una setmana sense aigua, i dues sense llum. Això ha tingut conseqüències de salut per a dos dels seus fills: per un costat, exposa que al seu nadó li han diagnosticat bronquiolitis a causa del fred, i de l'altre, el fill gran diu que «té por i no vol venir al pis per la falta de llum», i que el seu estat ?té hiperactivitat? ha empitjorat des que s'han quedat sense, fins a l'extrem que el metge l'ha derivat a un tractament psicològic.

En el dia a dia també passen dificultats: «no tenim aigua per cuinar, i per anar al lavabo, hem de comprar garrafes i pujar-les els tres pisos d'escales», detalla.

Amador explica que hi ha almenys una desena de famílies més amb menors d'edat que estan ocupant pisos al mateix bloc, igual que ells, «per necessitat», i que estan en contacte amb Serveis Socials. De fet, la major part de l'edifici està ocupat, tot i que hi ha alguns immobles on hi viuen persones que en són propietàries.

Tres àrees treballen en el tema

Des de l'equip de govern, en concret les àrees d'Habitatge, Serveis Socials i Seguretat, estan treballant en la problemàtica del bloc. Argumenten que «casos com aquest, així com la resta de casos que hi ha a Girona, cal estudiar-los bé» i apunten que «és important poder atendre aquestes i altres famílies per trobar una solució, i alhora poder garantir la convivència veïnal a qualsevol punt de la ciutat». De fet, fonts del consistori afirmen que han tingut constància de «problemes de convivència» a causa d'«actituds delinqüencials» a l'edifici, d'altres persones que també hi tenen un pis ocupat.

D'altra banda, des de l'Ajuntament lamenten «que el Tribunal Constitucional espanyol hagi tombat diversos articles del decret llei de la Generalitat del 2019 que regula les mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge». Aquest fet «suposa perdre l'eina que teníem les administracions per pressionar els grans tenidors, que ara, per exemple, no estaran obligats a facilitar lloguer social a les persones vulnerables ni estaran obligats a mobilitzar el parc d'habitatge buit». En aquest sentit el consistori ha hagut d'aturar un protocol que anava en aquesta direcció.