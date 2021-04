Operació complexa per canviar una canonada d'aigua pel mig de la Devesa

La companyia Aigües de Girona, Salt i Sarrià ha estat enllestint aquests dies la substitució d'una canonada d'aigua potable que ha suposat una operació complexa i que durant més d'un mes hi hagi hagut obres al parc de la Devesa de Girona.

Els usuaris, caminants i esportistes que les darreres setmanes han freqüentat la Devesa s'han anat trobant màquines i tanques al mig dels passejos (a més de les que permanentment s'han quedat al parc per garantir la separació correcta dels clients de les parades dels marxants del mercat). Els treballs per canviar la canonada han afectat part del passeig de la Sardana i del passeig lateral de la Devesa, des de la plaça de la Sardana fins a la rotonda del Rellotge. Es tracta d'un espai que fa almenys mig quilòmetre de llargada.

L'operació s'ha anat fent per trams perquè l'ocupació de l'obra no afectés massa espai al mateix temps, per exemple els dies del mercat dels marxants, els dimarts i els dissabtes. De fet, s'anaven fent rases al subsol i es protegien amb tanques i quan s'acabava en un indret, es tapava i es començava en un altre.

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, ha explicat que a la canonada hi havia hagut diferents avaries pel pas del temps i que van decidir canviar-la per una de nova. El tub l'han fet passar pel mig del passeig per no afectar les llargues i profundes arrels dels plàtans que hi ha en aquesta zona del parc.

Els treballs estaven previstos des de fa uns mesos però l'inici del projecte va quedar aturat unes setmanes a l'espera del vistiplau necessari de la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura, ja que el parc és un Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i està inclòs en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català. Cada actuació amb un mínim impacte requereix que els membres de la comissió validin que la intervenció es pot fer sense malmetre res.

Mentre durava l'espera, es va poder veure tot el conjunt de canonades blaves que s'havien de fer servir amuntegades a tocar del passeig de la Sardana. El cost de l'obra ha estat de 59.076 euros i han estat assumits per l'empresa d'aigües.