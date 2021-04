Vista Alegre proposa combinar pedagogia i vigilància a l'ascensor

«No passen dos mesos sense que no es torni a avariar», lamenta el president de l'Associació de Veïns de Vista Alegre de Girona, Josep Maria Fortià. Es refereix a l'ascensor que connecta el barri amb el de les Pedreres, i que la setmana passada va tornar a estar inoperatiu uns dies. Un equipament que s'ha convertit en «imprescindible» per als veïns, sobretot per a aquells de més edat, però que constantment queda inutilitzable a causa de mals usos o actes vandàlics. Per això, des de l'AV estan treballant per impulsar una solució des de dues vessants: accions pedagògiques i reforç de la vigilància.

D'una banda, l'associació veïnal de Vista Alegre proposa dur a terme una activitat didàctica conjunta amb l'institut Jaume Vicens Vives, que té una de les seves entrades just davant l'ascensor. Els veïns de la zona, que des dels seus habitatges veuen l'ascensor, els han indicat que han vist com alguns joves «hi salten a dins, com si fos un joc» a les tres de la tarda, una «hora crítica» perquè és quan surten de l'institut. Sospiten que aquest mal ús podria ser l'origen dels problemes freqüents amb l'ascensor.

Però, en alguna ocasió, el dany es va produir arran de llançaments d'objectes i actes vandàlics, com un estiu que l'ascensor va aparèixer amb els vidres trencats, recorda Fortià. Aquest tipus de danys, a més, tenen un cost mes elevat pel tipus de vidre de què es tracta.

Així, proposen, d'una banda, fer una activitat conjunta amb l'institut que ajudi a «conscienciar» l'alumnat de la necessitat d'aquest equip al barri, «que molta gent ha d'utilitzar diàriament». També demanaran si l'agent cívic del barri pot estar per la zona per «vigilar que, en aquestes hores conflictives, es faci un ús correcte de l'ascensor», proposa Fortià.

A més, des de l'Associació de Veïns properament volen entrar una sol·licitud a l'Ajuntament per instal·lar-hi una videocàmera. No és un tràmit fàcil, i es complica encara més pel fet que, tot i que d'entrada ho demanin al consistori, «la competència de posar càmeres a l'espai públic és de la Generalitat», apunta Fortià. Esperen que des de l'Ajuntament els puguin ajudar amb la tramitació al govern català. Amb tot, tenen l'esperança que que la suma de totes aquestes mesures «pugui solucionar el problema».

Un equip «Imprescindible»

L'ascensor, situat al passatge dels Picapedrers, es va instal·lar el 19 d'octubre de 2016, fruit d'una petició conjunta de les dues associacions de veïns en els pressupostos participats, ja que es tracta d'una infraestructura que «beneficiava els dos barris», exposa Fortià. El president de l'AV afirma que el resultat va ser molt satisfactori per tothom. Malgrat que d'entrada alguns veïns eren «una mica reacis» a instal·lar-lo, ara l'ascensor s'ha convertit en un «element insubstituïble» per als habitants.

«Un projecte que es plantejava com un equipament complementari, s'ha convertit en una necessitat», destaca Fortià. Especialment per les persones grans. Fortià ho exemplifica amb el fet que, quan l'ascensor està avariat, «hi ha gent gran que ja no baixa a fer la compra, perquè no poden pujar-la pel carrer d'Isabel La Catòlica» - aquesta via té una pendent important, i l'alternativa són les escales del passatge. Des de l'entitat veïnal lamenten que l'ascensor «ha patit problemes des del principi».

Rapidesa de l'Ajuntament

Tot i que els problemes són recurrents, l'AV posa en valor la ràpida reacció que sol tenir l'Ajuntament quan els avisen d'una avaria. Fortià explica que està en contacte amb un tècnic municipal que, sempre que «li notifiquem qualsevol incidència, ell se'n preocupa», assegura, denotant que té constància que des del consistori tenen la problemàtica al punt de mira.