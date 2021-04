Una multinacional gironina dedicada al moble ocuparà l'antic Cortefiel de Jaume I

L'ampli espai que va deixar buit la firma tèxtil Cortefiel quan va marxar del local de la Gran via de Jaume I de Girona ja té nou inquilí. L'ocuparà un establiment de la potent cadena de mobles sostenibles i disseny Kave Home, una empresa d'origen gironí que s'està expandint arreu del planeta amb vendes en línia, socis i botigues físiques. Cada any guanya llocs al rànquing de les cent empreses gironines que més facturen. Kave Home pertany a Julià Grup de Sils que encapçala l'emprenedor Francesc Julià, i té presència en una vuitantena de països. Té un equip de més de 300 persones d'una vintena de nacionalitats que conviuen en les seves oficines centrals de Sils, i compta amb una central logística de 30.000 metres quadrats a Fogars de la Selva. A fora de Catalunya hi té unes oficines de desenvolupament de producte i control de qualitat a Iecla (Múrcia), Nova Delhi (Índia), Shenzen (la Xina) i Ho Chi Min (Vietnam). També tenen punts de venda en multitud de botigues especialitzades repartides pel món.

La marca feia temps que buscava un local adient a Girona per convertir-lo en el pal de paller de la firma. Julià Grup va facturar 59 milions l'any 2019, dels quals el 40% va correspondre a la facturació de Kave Home. El 2020 ja va facturar 76 milions. L'empresa té més de 5.000 referències en catàleg i n'incorpora uns quaranta de nous cada setmana. Aquest 2021, tenen per objectiu fer salt a Austràlia, Corea i Sud-amèrica amb la web i botigues físiques.

Venen prestatgeries, sofàs, butaques, cadires d'escriptori, tèxtil per la llar, miralls, làmpades, somiers, mobiliari de jardí, rellotges de paret, coberteria i un llarg etcètera amb material sostenible. Fusta natural de tales controlades, cotó orgànic, elements reciclats com el PET (fet amb ampolles de plàstic recuperat dels oceans) i vidre i fusta reciclats.

Al local fa unes setmanes que hi ha obres. Uns treballs que havien volgut mantenir en secret el seu propòsit. Durant quatre anys s'hi veien cartells de «en lloguer» que aquestes setmanes han canviat per «llogat», sense especificar més.

Els baixos estaven tancats des que Cortefiel va decidir abaixar la persiana el 28 de febrer de 2017 després d'haver obert setze anys enrere. L'edifici, de 1946, és obra de Joaquim M. Masramon i de Ventós, i està inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Cortefiel havia obert la botiga l'any 2001, després d'una llarga negociació amb l'Ajuntament. Amb més de mil metres quadrats i amb la intenció de vendre roba tant per a dona com per a home, va acabar obrint la botiga a l'antiga Clínica Muñoz després d'haver-hi renunciat, inicialment, perquè no estava qualificat com a equipament comercial, ja que havia estat un centre mèdic. Quan la firma tèxtil va tancar, ho va fer sense traslladar-se a cap altre punt de la ciutat.