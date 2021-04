Girona gasta menys aigua que el 2010 tot i tenir més habitants i més comptadors

La ciutat de Girona ha consumit 5.800.466 m3 cúbics d'aigua al llarg del 2019, uns 10.000 menys que el 2010 (5.810.325 m3) encara que ara hi hagi més habitants i comptadors donats d'alta. Això significa que en nou anys s'ha reduït la despesa d'aigua. El 71% de tota l'aigua que ha sortit per les aixetes ha estat per a ús domèstic, mentre que el comerç, la restauració i altres activitats econòmiques van suposar un 17,15% del consum. Per altra banda, els veïns de Mas Xirgu són els que van generar més despesa en aigua amb 190,71 m3/habitant, seguit de Montjuïc (59,06 m3/habitant) i Palau (56,88 m3/habitant). Per contra, els que menys han gastat són les Pedreres amb 20,25 m3, Font de la Pólvora (20,25 m3) i la Creueta (24,72 m3).

Pel que fa al consum en relació a les activitats econòmiques i la indústria, els sectors amb més aigua per cada establiment es fixen en Sant Ponç, el pla de Campdorà, Palau i Fontajau. Els equipaments municipals van consumir 150.469 m3 (un 2,59% de tota l'aigua distribuïda el 2019) i el reg de jardins i fonts van gastar 170.296 m3 (un 2,93%).

El regidor de Sostenibilitat de Girona, Martí Terés, s'ha mostrat satisfet de la reducció d'aigua en relació al 2010, ja que "vol dir que la gent està conscienciada que cal estalviar aigua". Per altra banda, Terés ha recordat que les noves tarifes que s'aprovaran una vegada entri en funcionament el nou gestor del servei buscaran "penalitzar l'excés de consum" i "afavorir un consum responsable".