Girona aprova uns 10 milions en inversions gràcies a l'acord entre el govern i Guanyem

L'acord entre el govern de Girona (JxCat i ERC) i Guanyem ha desencallat un conjunt important d'inversions per valor de gairebé 10 milions d'euros a la ciutat. El paquet s'ha votat aquest matí en un ple extraordinari, on el PSC i Ciutadans s'han abstingut. Es tracta d'una injecció directa en habitatge públic, equipaments per a barris, i sostenibilitat, així com en actuacions de renovació i manteniment de la via pública; actuacions que s'hauran d'executar durant el 2021. Malgrat això, tots els grups municipals han tornat a retreure al govern la manca de pressupost per aquest any.

La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, ha destacat que es tracta d'un dels paquets d'inversió directa «més ambiciós» aprovat pel consistori que es repartirà «per tots els barris», i que demostra com «anem deixant enrere el ple de gener». En aquella sessió, el govern va portar un pla d'inversions de més de 13 milions, que va ser tombada en bloc per tota l'oposició.

Des de Guanyem, Cristina Andreu ha defensat que l'acord visibilitza «l'esforç de negociació» que han fet per «tirar endavant un pla de xoc» que permeti fer front als efectes de la pandèmia. Però Andreu ha apuntat que, malgrat faciliten l'aprovació d'aquestes inversions perquè «no podíem perdre aquesta oportunitat», Girona «necessita un pressupost».



Falta de pressupostos

En aquesta línia també s'han manifestat el PSC i Ciutadans, que han retret a l'equip de govern que la ciutat encara no tingui uns pressupostos aprovats pel 2021 - de moment, s'han prorrogat els comptes de 2020. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, ha indicat que les partides on ara s'invertirà, «tot i que fan falta», «haurien d'emmarcar-se en un pressupost».

Sobre aquest assumpte, la regidora d'Hisenda ha respost que «estan treballant» en el pressupost, tot afegint que esperen que la resta de formacions estiguin «obertes a arribar acords» en aquest tema. I ha aprofitat per remarcar que «ha estat un any difícil», en què els Ajuntaments no han rebut «cap compensació» econòmica pels «esforços» que s'han fet. «Ho hem reclamat i hi seguirem treballant», ha dit Planas.



Abstencions

Amb tot, Paneque ha insistit en què «ens desanima i ens preocupa la falta d'acció» del govern, mencionant «errors» i projectes «abandonats». I ha assenyalat que l'esforç de diàleg del govern «l'ha fet després del ple de gener», quan han pogut veure com «quan s'estén la mà» l'oposició «respon de manera responsable», i no «d'adherir-se a xecs en blanc a la força», ha criticat la portaveu.

El portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, ha explicat l'abstenció perquè, malgrat recolzen algunes mesures, consideren que l'equip de govern «manté la baixa fiabilitat en el compliment dels acords dels darrers cursos».



Les inversions, al detall

El gruix de les inversions, 5,8 milions d'euros, es destinaran a millores socials i mediambientals. Més de la meitat d'aquests diners serviran per adquirir habitatges socials; en concret, 3.481.524 euros. Una inversió que Andreu ha subratllat en la seva intervenció, afegint que també forma part de l'acord la creació d'una comissió mixta que els permeti participar en els processos de compra dels pisos. Tot i això, la regidora de Guanyem ha afirmat que igualment segueixen faltant «accions més estructurals» per combatre l'emergència habitacional, així com «el Pla Local de l'Habitatge» pendent.

També s'invertirà en els barris amb diferents millores en els centres cívics (85.000 euros), en un nou equipament pels veïns de l'Eixample (300.000 euros) i de Sant Narcís (200.000 euros) i en un menjador social per a la gent gran a l'Esquerra del Ter (200.000 euros). En relació amb el medi ambient, 1,1 milions serviran per fomentar l'eficiència energètica en l'enllumenat urbà, i 462,630 en actuacions per frenar el canvi climàtic.

L'altra part de les inversions , 4,1 milions, s'injectaran en diferents projectes pendents a la ciutat, com les obres de la Central del Molí (325,000 euros), el projecte del castell de Montjuïc (225,000 euros), el sistema elèctric de l'antic Cinema Modern (200.000 euros; que acabarà amb la primera fase d'obres), Destaquen també els imports previstos pel pla d'asfaltatge (800.000 euros) i el sistema informàtic del consistori (400,000 euros).

El paquet inclou diverses inversions en temes de mobilitat i via pública com el pla d'accessibilitat (30.000 euros), l'adaptació dels semàfors per a les persones invidents i l'estudi per a la instal·lació de noves cruïlles amb semàfors (42.100 euros), la renovació del mobiliari urbà (25.000 euros), diferents actuacions del pla de mobilitat urbana (19.200 euros), l'enllumenat (250.000 euros), el carril bici a Pont Major (92.000 euros), noves estacions de la Girocleta (90.000 euros), diferents actuacions dins l'estratègia catalana de la bicicleta (30.000 euros) i la millora del paviment (82.000 euros).

En aquest paquet també s'inclouen diverses inversions en escoles, en diferents equipaments culturals i esportius.

Els 9.984.639 euros en inversions aprovats avui per desenvolupar durant el 2021 se sumen als 1,9 milions aprovats en el ple ordinari del mes de març amb el suport del PSC i de Ciutadans, i els 715.000 euros del ple de febrer.