«Arribar a més gent» en la nova etapa a la Junta de Confraries

La Junta de Confraries estrena president i junta de govern aquesta Setmana Santa. Malgrat que van ser escollits l'any 2020, l'arribada de la pandèmia va impedir que poguessin dur a terme les activitats pròpies de l'entitat. Així, enguany la nova junta s'ha posat en marxa encarant un any que, si bé ha permès organitzar alguns actes, ha requerit un esforç extra per adaptar les tradicions de Setmana Santa a les restriccions contra la covid-19.

El president que encapçala la junta, David Fluriach, explica que el nou equip vol «donar un altre aire i aportar noves idees» a les confraries, sempre mantenint-ne l'essència, així com «motivar» més persones a formar-ne part. En aquesta línia, Fluriach defensa que un dels objectius que persegueixen és «treure la idea que les confraries de Girona són ´tancades', volem treure aquest vel», apunta. Sobre això, recorda que, si bé els actes de la Setmana Santa «representen un fet religiós, també és una expressió cultural». I el president afegeix que dins les confraries «s'hi acullen diferents sensibilitats», també aquelles atretes pel «fenomen cultural i tradicional».

En el seu mandat, Fluriach vol «donar un major impuls a les confraries» des del punt de vista intern, i ja treballen per tenir un contacte proper amb cadascuna i així entendre quines necessitats tenen. D'altra banda, volen obrir la Junta «en l'àmbit pedagògic», perquè la societat gironina «conegui el gran patrimoni que tenen a la ciutat, en àmbits com el cultural i l'artístic, no tan sols el religiós». «Des de la Junta de Confraries treballem amb material d'una tradició molt antiga. Algunes processons són del segle XV o fins i tot anteriors», destaca Fluriach.

En això han començat a posar fil a l'agulla amb accions com el material pedagògic que han repartit en algunes escoles per difondre el significat de la tradicional processó de Divendres Sant. «No pots estimar allò que no coneixes, igual que si mires un quadre i te l'expliquen, té una significació diferent», posa d'exemple. Fluriach argumenta que «avui dia hi ha un gran dèficit de cultura religiosa i tradicional», una cultura que «explica d'on provenim, les nostres arrels», i matisa que «no es tracta de compartir-les en l'àmbit ideològic, sinó de conèixer-les».

Fluriach forma part de la Confraria de Sant Isidre Llaurador i Sant Galdric des de 2007, i anteriorment ha participat en dues comissions de govern més de la Junta de Confraries, que engloba les 12 que hi ha a Girona i les coordina en les accions de Setmana Santa, que solen aglutinar 1.000 persones. Fluriach recorda que la decisió de suspendre la Processó l'any passat va ser «molt dura». Enguany explica que els esforços s'han dirigit a fer un acte «bonic, emotiu i simbòlic» adaptat a la covid, i que aprofita el «marc excepcional» de les escales de la Catedral.