La UdG premia una recerca de secundària sobre un robot logístic

La construcció d'un robot per a la logística de les aules fet per Aida Benítez, de l'institut Santiago Sobrequés de Girona, ha estat la proposta guanyadora de la novena edició del Congrés de Recerca d'Alumnes de Centres de Secundària (CRACS) de la Universitat de Girona que, en plena pandèmia i celebrant-se en format virtual, ha batut rècords de participació. «Rooby, el millor amic per la logística», d'Aida Benítez ha estat la millor proposta entre les 25 finalistes i l'estudiant del Santiago Sobrequés rebrà un premi de 1.500 euros de descompte en la matrícula del curs 2021/22 de qualsevol estudi de la UdG.

La idea del «CRACS» és «simular un congrés científic a petita escala» i, amb l'objectiu de potenciar les vocacions de recerca, els estudiants que havien d'enviar un vídeo explicant el seu treball de recerca en només dos minuts de durada. Entre tots els participants, vint-i-cinc van arribar a la final i, després, un jurat format pels investigadors i investigadores de la Universitat de Girona en va escollir els guanyadors de cada categoria.

Benítez i el seu «Rooby, el millor amic per la logística» va guanyar el primer premi, però aquesta novena edició del CRACS també va deixar nou guardonats més en diferents categories dotats amb 500 euros de descompte en les futures matrícules. El premi en la millor recerca en l'àmbit científic va ser per a Nídia Paradinas, de l'institut Carles Rahola de Girona, amb «Creixement d'enciams amb la variant de la salinitat, produïda per aigua de mar, en el reg»; en l'àmbit humanístic per a Carla Bonaventura, del Sobrequés, amb «Pensament i obra de Manel Costa-Pau»; en l'àmbit de la Salut per a Andreu Boix, del Vicens Vives de Girona, amb «La enfermedad de Alzheimer: estudio a nivel biomolecular y celular»; en l'àmbit social per a Joan Esgleas, de l'institut de Celrà, amb «Demos Kratos: Analitzem la democràcia espanyola»; en l'àmbit tecnològic per a Mariona Brusi, de l'institut Montilivi de Girona, amb «Neuroarquitectura i robòtica a l'aula»; en l'àmbit del compromís social per a Elisabet Pujol, de l'institut Narcís Xifra de Girona, amb «Estudi de l'adaptació de Sant Gregori per a persones amb mobilitat reduïda»; en l'àmbit de l'emprenedoria per a Berta de Ciurana del Sobrequés, amb «Desenvolupament d'un prototip de genollera que corregeix la hiperextensió»; mentre que el premi al vídeo més creatiu ha estat per Genís Pijiula, del Carles Rahola, amb «Creació d'un documental a vista de dron dels 8 fars de la Costa Brava»; i el premi del públic per Aleix Gatius, de l'institut de La Bisbal, amb «Object classifier machine». El Santiago Sobrequés ha estat l'institut que més propostes va presentar.