El PSC de Girona reclama un «reforç urgent» al servei d'assessoria jurídica

El grup municipal del PSC a Girona ha reclamat que es reforci «urgentment amb més personal» la instrucció d'expedients de l'assessoria jurídica. Argumenten que cal «desencallar el col·lapse que pateixen en aquest servei».

Segons expliquen els socialistes, se n'han assabentat arran del cas d'un ciutadà que «tenia dret a una indemnització de 2.000 euros després que una branca que va caure d'un arbre el març de 2019 provoqués desperfectes en el seu vehicle. Passats dos anys, però, aquest ciutadà no ha rebut encara l'abonament dels diners», lamenten.

A partir d'aquí el PSC va saber que el retard es deu al «col·lapse de la instructora d'expedients», que depèn de l'assessoria jurídica, i que tenen «uns 230 expedients pendents que corresponen als anys 2018, 2019 i 2020», expliquen des del PSC.

La regidora Bea Esporrín indica que és «un exemple real d'ineficàcia dins de l'Ajuntament», i critica que «la manca de personal que pateixen alguns departaments s'evidencia en aquest cas: és impossible resoldre tal quantitat d'expedients a temps amb el personal disponible». Esporrín parla del «perjudici que això suposa per als ciutadans afectats» i hi suma el «desprestigi que aquestes situacions suposen per a l'Ajuntament». Amb tot, exigeixen a l'alcaldessa, Marta Madrenas, «com a màxima autoritat de l'organització interna», que reforci el servei.