L'Àdam, el «graciós», i en Jordi, el que «fot la pota»

Ple de març. L'Ajuntament penja més tard de l'habitual la retransmissió del ple del mes de març i hi elimina uns segons on apareixia un xat on tres regidors de JxCat es mofaven d'un regidor del govern, Àdam Bertran (ERC), i d'un representant socialista, Jordi Calvet. El govern assegura que ho ha tret per protecció de dades

L'equip de govern de Girona ha eliminat uns segons de la retransmissió del ple ordinari del març on apareixia una captura de pantalla amb tres regidors de JxCat fent mofa tant d'un company de govern, Àdam Bertran (ERC), com d'un de l'oposició, Jordi Calvet (PSC). Tot plegat en un grup de WhatsApp batejat com «Els tres magnífics» que anava fent comentaris sobre els diferents regidors que van intervenint en el ple.

La captura de pantalla era de la regidora de Mobilitat, Marta Sureda (JxCat), i al grup hi ha el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés (JxCat), i la regidora de Drets Socials, Núria Pi (JxCat). Els tres són nous a l'equip de govern i probablement van unir-se en aquest grup per sumar esforços. De fet, un dels famosos vídeos virals enmig de la pandèmia, on els integrants de l'equip de govern cantaven i ballaven, tenia com a objectiu animar aquests tres regidors i fer pinya en uns moment durs per la gestió de la pandèmia a la ciutat.

En aquest ple de març, quan el regidor socialista Jordi Calvet estava intervenint amb certa contundència, Martí Terés va dir al xat: «Sort que en Calvet ens anima els plens». Núria Pi va replicar: «Osti, d'on ha sortit? Perquè sempre fot la pota». Calvet va entrar l'estiu del 2020 com a relleu d'Isabel Muradàs, que ha abandonat la política.

Posteriorment, al ple el regidor d'Educació, Esports i Joventut i company al govern però no de partit, Àdam Bertran (ERC), va recitar una cançó de Lluís Llach per respondre a una pregunta, i va bromejar indicant que no cantaria. Podia estar-ho dient per sort dels oients conscient que o bé les seves dots artístiques són escasses o bé feia burla dels famosos vídeos virals del govern on hi havia galls, pollastres i unes ballaruques que ni Miquel Iceta. Al xat, Marta Sureda devia entendre la segona opció i va escriure al xat: «L'Àdam ens l'ha fotut doblada amb lo de no cantar» i Martí Terés va replicar «es creu graciós», mentre Núria Pi reia amb icones. De sobte Sureda advertia que se li estava punt d'apagar l'ordinador: «Ai merda que sem tanca el pc en 46 segons». Alguna cosa devia tocar i just llavors va aparèixer la conversa enmig de la retransmissió del ple. Una retransmissió on fins aleshores només es podien veure les cares dels 27 regidors, del secretari i de l'interventor. La captura va durar poc i va desaparèixer mentre algun regidor preguntava què era «això».

Habitualment, els plens queden penjats a l'instant. En aquell, però, no va succeir. Van passar vuit dies i quan es va acabar penjant (es pot veure a YouTube) va aparèixer sense la captura.

Una de les persones de qui s'en reien «els tres magnífics», el socialista Jordi Calvet, lamenta la falta de «respecte dels regidors» no només cap a ell o cap a Bertran, sinó, sobretot «cap a la institució». Recorda que són representants elegits pels ciutadans i que els comentaris són «desafortunats» i de «mala educació». Afirma que és el «tarannà» del govern i que aquesta captura «és tan sols un fet més» però que «en fan una darrera l'altra.» I indica que «hi ha regidors que les quatre o cinc hores que dura el ple «no presten cap atenció» i que, «si estiguessin atents, no hauria passat». El republicà Àdam Bertran, tot i que considera «desafortunades» les paraules, no vol entrar a «valorar el contingut d'una conversa privada».

Alguns dels comentaris són de Terés, que en l'anterior mandat formava part del partit polític que ara defensa Bertran però que es va veure seduït pel projecte «transversal i unitari» de Marta Madrenas. Terés ahir va explicar a Diari de Girona que el mateix dia del ple va parlar amb Calvet i Bertran per demanar-los disculpes si se sentien ofesos pel contingut d'un xat privat.

Pi i Sureda han declinat fer declaracions. Fonts del govern han assenyalat que s'ha eliminat la captura del vídeo final per una qüestió de protecció de dades ja que es tractava d'informació personal.

Avui hi ha un nou ple municipal. Caldrà estar atent per veure si els «tres magnífics» reapareixen.

el xaT. Un detall de la conversa del grup dels tres regidors de JxCat que es va colar enmig del ple municipal del mes de març.