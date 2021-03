Els espectacles estàtics i des dels balcons substitueixen les processons de Setmana Santa a Girona

Les comarques gironines han optat per adaptar algunes de les activitats de Setmana Santa a les restriccions sanitàries. A la ciutat de Girona, no es podran veure les desfilades dels Manaies ni les processons de les confraries. Tot i així, la Junta de Confraries de Girona sí que ha decidit mantenir la Veneració de la Creu pel Divendres Sant. Serà un acte estàtic a les escales de la catedral en què no hi podrà assistir ningú de públic, però sí que aquells qui vulguin podran veure-ho en directe a través de Televisió de Girona.

Per altra banda, el municipi de Verges (Baix Empordà) ha suspès per segon any consecutiu la Dansa de la Mort. Tot i així, l'Associació la Processó de Verges ha avisat que mantindran la tradició viva a través d'un documental que estan enregistrant sobre aquesta Festa Patrimonial d'Interès Nacional. A més, el Dijous Sant a la tarda sonaran els tabals des de les teulades del municipi i conviden a tota la població a cantar l'Hosanna des del balcó a les deu de la nit.

A Besalú (Garrotxa) també han hagut d'adaptar els actes habituals a les restriccions. Aquest divendres 26 de març s'hauria d'haver fet la processó dels Dolors, que s'ha suspès seguint les recomanacions del Procicat. En aquest cas, la Venerable Congregació de la Mare de Déu dels Dolors de Besalú ha anunciat que reservaran el prior, els comissaris i els predicadors que havien pensat per aquest 2021 de cara a la Festa dels Dolors del 2022. El que sí que mantindrà l'entitat són les misses del Quinari al llarg de tota la setmana a partir de les vuit del vespre.

El Via Crucis de Sant Hilari Sacalm (Selva) ha quedat suspès. Tot i així, des de l'Ajuntament han optat per organitzar una exposició fotogràfica que mostra imatges d'aquest acte d'altres edicions i una altra amb diversos diorames de la Passió, que es podran veure al Museu de les Guilleries. A més, també s'han organitzat algunes activitats lúdiques com ara una recerca d'ous de Pasqua pel municipi. L'objectiu és dinamitzar la població durant la Setmana Santa amb activitats que garanteixin les mesures sanitàries.