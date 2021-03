Els Bombers resten atents a l'incendi del Barri Vell

Els Bombers seguien ahir atents a les runes que va deixar l'incendi que dissabte va afectar un habitatge al carrer Bellmirall del Barri Vell de Girona. El cos continarà vigilant la zona afectada, on tenen línies d'aigua obertes per poder actuar en el cas que revifés alguna flamerada, ja que les runes continuen calentes, segons van explicar fonts de Bombers. Fins que no es duguin a terme totes les tasques de neteja, no es podrà donar l'actuació per finalitzada. Alhora, el cos està pendent de gestionar que els veïns afectats per l'incendi puguin tornar al lloc dels fets a recuperar les seves pertinences. L'incendi va afectar un edifici de tres plantes, i les vuit persones que l'habitaven van ser desallotjades.