Apagada de llums de la Catedral, St. Feliu i l'Ajuntament per l'Hora del Planeta

Girona s'adhereix un any més a la campanya l'Hora del Planeta, que vol que la població prengui consciència dels efectes del canvi climàtic al nostre planeta. La iniciativa, promoguda per l'ONG WWF, consisteix a apagar els llums dels principals edificis i monuments del món, avui durant una hora. Així, de 20.30 h a 21.30 h, a Girona s'apagaran els llums exteriors de l'Ajuntament, de la Catedral i de la basílica de Sant Feliu. El consistori convida a tothom a apagar llums i electrodomèstics per reduir el consum elèctric en aquesta franja. «Un dels objectius que tenim en la lluita contra el canvi climàtic és el de visualitzar-ne els efectes, i conscienciar la ciutadania que estem davant un repte global que requereix l'esforç de tothom si volem capgirar la tendència», afirma el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.