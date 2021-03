Guanyem es mostra «decebut» pel desenvolupament de la taula de l'aigua

Guanyem Girona ha assenyalat que s'està «menystenint» la taula de l'aigua i les entitats que participen del procés. La regidora Laia Pèlach ha recordat que han passat cinc mesos entre les dues últimes reunions de la taula de l'aigua i on els governs es van comprometre a establir dues taules de treball: una per a les tarifes i l'altra per al reglament. Des de Guanyem es mostren «decebuts» perquè en l'última reunió, celebrada aquesta setmana, es van trobar «una sessió informativa i no pas un espai de treball real».