Girona, Salt i Sarrià proposen mantenir el preu de l'aigua un cop el servei estigui municipalitzat

Girona, Salt i Sarrià de Ter proposen mantenir el preu de l'aigua un cop el servei estigui municipalitzat. Els tres ajuntaments han enllestit l'estudi sobre tarifes, que juntament amb la proposta de reglament (que es vol presentar després de Setmana Santa) seran els dos pilars sobre els quals s'articularà la gestió pública del servei. A grans trets el preu mitjà de l'aigua serà el mateix, però s'establirà un nou tram per afavorir-ne l'estalvi i es treballa per aplicar una bonificació a famílies monoparentals. Ara bé, els tres ajuntaments no preveuen portar a ple la municipalització de l'aigua com a mínim fins després de l'estiu. Entre d'altres, s'estudia si es crearà una nova societat o s'integrarà la gestió dins l'empresa pública Trargisa.