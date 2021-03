Targetes moneder a St. Gregori per a persones a l'atur o en ERTO

L'Ajuntament de Sant Gregori ha obert el període per sol·licitar targetes moneder destinades a persones en situació d'atur o ERTO del municipi. El valor de les targetes moneder és de 60 i 40 euros, respectivament, i aquestes es poden tramitar seguint les indicacions de la pàgina web del consistori. El període per fer la sol·licitud està obert fins al 22 d'abril de 2021.

Les targetes moneder s'entregaran de forma personal i només es podran gastar en els comerços adherits del municipi. D'aquesta manera, en paral·lel, també s'ajuda a les famílies de Sant Gregori i s'incentiva el comerç de proximitat.

El passat mes de febrer també es van resoldre les ajudes directes de 1.000 euros per a establiments de restauració, centres de bellesa i activitats esportives i formatives que es van veure afectats per les mesures i restriccions per fer front a la pandèmia.