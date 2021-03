Un motorista mor en un accident a Llagostera

Un motorista va morir ahir dissabte en un accident de trànsit a la GI-681 al seu pas per Llagostera.

Cap a les cinc de la tarda els Mossos d'Esquadra, van rebre l'avís que s'havia produït un sinistre viari mortal al punt quilomètric número quatre de la via. Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta ha sortit de la via. A causa de la caiguda, el conductor i únic ocupant del vehicle va perdre la vida.

Arran de l'accident es van activar immediatament quatre patrulles dels Mossos, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tot i això, ja no es va poder fer res per salvar la vida a la víctima.

Segons el Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima,un total de quinze persones han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.