Els talls de llum a Font de la Pólvora, un «escàndol»

Càritas de Girona qualifica «d'escàndol» la situació que viuen els veïns del barri de la Font de la Pólvora i acusa d'«inacció» la companyia Endesa. L'entitat exigeix una solució «immediata» a les administracions i que es convoqui la taula de treball, després de «quatre mesos de la resolució del Parlament» on es requeria. «No s'ha trobat una solució a una greu situació que ja fa 7 anys que dura i que s'ha mantingut tot l'hivern», assegura en un comunicat. Remarca que les famílies pateixen interrupcions diàries i alerta que «amb aquestes condicions no es poden fer gestions vitals i necessàries», com escalfar l'habitatge a l'hivern o endollar un ventilador a l'estiu.

«Si l'impacte és greu en les persones adultes, l'afectació s'agreuja especialment en els infants i es fa del tot insostenible», afirma l'entitat. Càritas assegura que la situació suposa una «greu vulneració dels drets humans» i afirma que són un «clar incompliment» de les obligacions que tenen les administracions públiques de vetllar pels drets de les persones i dels infants.

L'entitat afegeix que l'actuació de la companyia, que «manté una xarxa elèctrica clarament insuficient i obsoleta, és un clar menyspreu per a les famílies del barri i genera una situació de discriminació i d'aïllament». I qualifica d'«inadmissible» que «s'assumeixi el discurs de la companyia, que vincula de manera confusa i indiscriminada l'absència de subministrament amb el cultiu de plantes de marihuana o el frau elèctric». Unes situacions que, al seu entendre, «han de ser resoltes sense perjudicar la resta de famílies». Des d'Endesa mantenen que la problemàtica està vinculada al frau elèctric i que segueixen treballant per «acotar» al màxim les afectacions.